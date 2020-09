VIDEO: Jasper Philipsen wint hectische finale met ultieme jump

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) heeft geleerd uit zijn foutjes: na zijn tweede plek in 2019 heeft onze landgenoot nu wel de rit naar Ardooie in de BinckBank Tour gewonnen. Nadat een zware valpartij het peloton had gehalveerd in de slotfase, kon de 22-jarige Belg Mads Pedersen en Pascal Ackermann aftroeven in de sprint.