"Gent speelde zijn beste voetbal, maar ook met Bölöni/De Decker blijven ballen erin vliegen"

"Gent deed wat het al een heel seizoen doet: flateren achterin"

Laten we beginnen met AA Gent, dat alweer verloor, nu thuis van Oud-Heverlee Leuven, terwijl het met Wim De Decker al aan zijn 3e trainer toe is. Cynische Gent-supporters maken daar intussen grappen over, dat ze vanaf nu met interimweekcontracten gaan werken voor trainers. Alle gekheid op een stokje, maar dat kunnen ze toch maar beter niet doen. Het gekke is dat Gent tegen Leuven veruit zijn beste voetbal van het seizoen speelde. Voor de rust zeker: eindelijk zat de schwung van vorig jaar erin, de drive, diepgang, combinaties, kansen... Maar Gent deed dan wat het eigenlijk al het hele seizoen doet: flateren achterin, zo simpel is het. Nu was het doelman Roef. Ik denk dat die volgende week op de bank zal zitten voor Bolat. Daarna was er nog een weggeefdoelpunt. En kijk: daarom werd er afgelopen zomer fors geïnvesteerd in het defensieve compartiment. Toch vooral ook daarvoor moest Jess Thorup vertrekken, wegens te veel tegendoelpunten. Hij kreeg die defensieve organisatie maar niet goed. Maar we zijn nu met Bölöni en De Decker 2 coaches verder: toch 2 architecten eerder van dat onwrikbare Antwerp, de keizer van de clean sheets 2 seizoenen geleden. Maar de ballen blijven erin vliegen. Mogelijk heeft het toch te maken met kwaliteit. En nog opvallend: dat allerbeste voetbal waar ik het over had, bracht Gent eigenlijk met een fors aantal - zeg maar 5, 6 of 7 - onbetwiste basisspelers NIET in de ploeg. Vadis, Kums, die peperdure linksachter Nurio, Jaremtsjoek, Tsjakvetadze, Depoitre, noem maar op. Dus wat moeten we daar eigenlijk van denken? Of nog beter: wat denken ze daar zelf zoal van? Want goed voetballen als alles goed gaat, wat Gent vorig jaar heeft gedaan, dat kunnen ze vrijwel allemaal. Maar opstaan en knokken en het voortouw nemen als de club en de ploeg in een diepe crisis zit zoals nu, dat is blijkbaar wel wat anders. Dus ik zou zeggen: Kiev morgen is een goede gelegenheid om daarmee te beginnen...

Davy Roef.

"Pro League besliste om Standard en Charleroi geen uitstel toe te staan"

Ook Standard en leider Charleroi spelen Europees komende week, zij speelden gelijk tegen ploegen in zeer slechte doen dit seizoen, Zulte-Waregem en Moeskroen. Dus werd de vraag gesteld: waarom werden hun competitiematchen niet uitgesteld tussen 2 belangrijke Europese matchen? In Wallonië, ik hoorde het gisteren nog op RTBF Radio, was daar toch wat commotie over. "Nos clubs wallons" kregen het voorbije weekend geen uitstel, hun 2 tegenstanders van donderdag, Fehervar en Poznan, wel. Maar vooral ook vorig jaar "les clubs flamands" wél: Club Brugge, tegen Charleroi overigens nog, en Gent en Antwerp. Ik hoef je niet uit te leggen wat ze daar allemaal beginnen bij te denken ten zuiden van de taalgrens, maar er is een simpele verklaring: op die beruchte algemene vergadering van de Pro League van 15 mei is beslist om in dit uitzonderlijke coronaseizoen - met veel wedstrijden die eraankomen en weinig tijd voor uitstel misschien - dat niet toe te staan. Het was interessant om te zien hoe de 2 coaches daar verschillend mee omgingen. Montanier van Standard roteerde fel tegen Zulte Waregem en moest dan vaststellen dat zijn kern toch redelijk smal is en de vervangers dus veel minder kwaliteit te bieden hebben. Hij heeft met vuur gespeeld, maar uiteindelijk toch een puntje gepakt. Want sportief en vooral financieel is die Europa League van cruciaal belang voor de Rouches. Na donderdag zal er misschien ook bepaald worden of bepalende spelers - ik zeg maar Amallah of Cimirot, iets van die aard - nog moeten kunnen vertrekken of niet. Dus dat was de prioriteit. Belhochine van Charleroi deed het anders: die stuurde gewoon de bijna zelfde elf van anders in de wei. Hij weet al dat wat erna komt, zeg maar vanaf nummer 14, veel minder is. Charleroi was gewoon heel matig gisteren. Dat is toch een vaststelling voor Charleroi, dat als het écht een keer iets bijzonders wil doen in de nationale competitie dan zal de eventuele last van Europees voetbal zwaar wegen. Dat zou een dilemma kunnen zijn, maar ik denk eerlijk gezegd dat je een Europese droom daar niet voor laat schieten.

"Scheidsrechters en de VAR maken te veel flagrante fouten"

Tot slot wil ik het hebben over de onvrede over het optreden van de scheidsrechters en de VAR in de eerste weken van het seizoen, al zijn er nog niet te veel zware uitspraken genoteerd van spelers of trainers. Maar er worden te veel flagrante fouten gemaakt, zo simpel is het. Zo geeft de VAR vaak niet thuis, terwijl hij wel moet tussenkomen, vind ik. En dan weer wel, wanneer hij volgens de regels niet moet tussenkomen. Er is nu nog weinig fuss over, omdat het nog vroeg is op het seizoen, omdat het vooralsnog niet in echte topduels op het scherp van de snee is gebeurd. Maar we zijn nog maar aan speeldag 7 en ik kan hier een lange en toch nog onvolledige lijst geven met voorvallen die maar 1 vraag oproepen: "Hoe is dat in godsnaam mogelijk?" Aanslagen die ongestraft blijven, zoals die van Trebel of dit weekend Depoitre. Huizenhoge penalty's die niet gefloten worden, zoals die voor Leuven in Genk en in Oostende. En refs die naar de kant worden geroepen door de VAR bij penaltygevallen, terwijl het duidelijk niet om een "clear error" gaat zoals gisteren in de Brugse derby of vorige week in Luik. Enfin, ze zijn niet goed bezig. Als dat zo doorgaat, dan heeft Frank De Bleeckere, die nu op maandag voor de camera even wat uitleg komt geven, straks een volledig eigen tv-programma nodig om al die fases te bespreken en scheidsrechters of VAR's te corrigeren.

Over historie in Oostende: "Hebben refs nog Nokia 3210?"

En het laatste ding: vorige week was er die kwalijke historie in Oostende, waar de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter, ref Dierick, niet werkte. Ref Dierick werkte ook niet goed, maar dat was een ander probleem. Maar Dierick weigerde bot om - wat ondertussen toegelaten is - een gewone mobiele telefoon te gebruiken en zo te communiceren.

Leuven had pech met 2 fases die door de VAR hadden kunnen gecorrigeerd worden in de eerste helft. Het Referee Department voerde een zeer grondig onderzoek, hoorde alle actoren en stelde dan een rapport op.

Maar vreemd genoeg moest Leuven zelfs een aangetekend schrijven sturen om na 3 of 4 keer vragen dat rapport uiteindelijk te krijgen. En ik begrijp intussen waarom. Want de conclusie was de volgende: de spelers stonden al in de tunnel, het was te laat om de gsm te gebruiken.

Nu, ik kan me voorstellen dat die refs mogelijks nog een ouder model, genre Nokia 3210, hebben. Dat duurt misschien wat langer om die op te zetten. Maar tegen de tijd dat de spelers het veld zijn opgewandeld, de toss is gedaan, de mascottes en de plaatselijke sponsor die de aftrap geeft, het veld zijn afgewandeld, dan zal die toch opgestart zijn, denk ik.

Dat durven ze dan te schrijven met een uitgestreken gezicht. Kijk: zondag is het Club Brugge-Anderlecht en Charleroi-Standard. Mag het iets meer zijn vanaf nu?

