Luis Suarez verlaat Barcelona met tranen in de ogen

Vandaag was zijn laatste werkdag in Barcelona. Op tv-beelden van het Spaanse Gol was te zien hoe Luis Suarez met tranen in de ogen vertrok.

"Op het einde van de trainingssessie heeft de Uruguayaan afscheid genomen van de spelers die de zes laatste jaren zijn ploegmaats waren", bevestigt de Spaanse krant Marca.

"Luis Suarez verliet in tranen het sportcenter van Sant Joan Despi. De Uruguayaanse speler nam afscheid van zijn medespelers, vooraleer hij vertrok in zijn wagen", klinkt het ook bij de Catalaanse sportkrant Sport.