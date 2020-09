Gilbert: "BK was op eind zoals koers bij junioren: plezant, maar vermoeiend"

Gilbert: "Mijn conditie aangezwengeld"

"Dat is ons niet echt gelukt. We bleven hangen op iets meer dan 1 minuut. Toen kwamen ineens de individuen naar boven, zoals Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, ikzelf en noem maar op. Dylan Teuns zat ook bij ons. Ik vergelijk hoe het er vanaf dan aan toeging een beetje met een koers bij de junioren. Het was op zich best wel plezant, maar ook wel vermoeiend. Ik heb hier mijn conditie opnieuw aangezwengeld, want vandaag werd er weer zeer hard gekoerst."

"De meeste ploegen hadden een mannetje mee in de aanval. Ook wij. Met Van der Sande en Wallays hadden we zelfs kerels mee die kans maakten op de titel."

"Het Belgisch kampioenschap is altijd een rare koers", reageerde Philippe Gilbert na afloop. "Het was vandaag niet anders en eigenlijk heb ik het nooit anders geweten."

Met Jelle Wallays en Tosh Van der Sande had Lotto-Soudal 2 renners voorin zitten. Toch klonk vanuit de volgauto het sein aan zijn mannen om jacht te maken op de kopgroep. Op 50 km van de finish was het duidelijk dat de kloof niet meer te dichten viel en zette het team zich op de kant.

Thuisrijder Vanmarcke: "Al vrij vroeg in verloren positie"

Sep Vanmarcke werd fel toegejuicht door de fans die zich langs het parcours hadden geposteerd. Hij reed ook voorbij zijn eigen woning, vrouw en kinderen. Hij eindigde uiteindelijk 57e op 1'45" van Belgisch kampioen Dries De Bondt.

"Dit BK was een heel rare koers", stak Vanmarcke na afloop van wal. "Aangezien Jens Keukeleire en ikzelf maar met twee zijn gestart bij EF Pro Cycling, moesten we heel de dag heel attent koersen en mee springen om aan te pikken bij een vroege vlucht."

"En dan kom je plots in een situatie te zitten dat een omvangrijke groep zich afzondert waarbij wel elke ploeg een mannetje had meezitten. In het peloton bleef men naar elkaar kijken tot de voorsprong op een gegeven moment 5 minuten bedroeg."

Lotto-Soudal trok dan het tempo in het peloton op. "Dat ging er in het begin heel heftig aan toe tot ze zichzelf ook al even snel opbliezen", aldus Vanmarcke. "Waarom hadden ze de kloof eerst zo groot laten worden?"

"Eigenlijk zat heel de koers vol rare acties. Ook Deceuninck-Quick Step begon op het einde vol te jagen. Ik wil niemand de schuld geven. Ik was zelf niet mee. Ik heb ook nog gedemarreerd, want anders was de koers helemaal over geweest. Ik wilde toch iets laten zien. We zaten eigenlijk al vrij vlug in een verloren positie."