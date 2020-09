Tankink: "Elke keer als ik Sepp Kuss zie rijden, denk ik aan de 'McGangBang'"

De "McGangBang" van Sepp Kuss

De man die telkens weer het langst bij gele trui Primoz Roglic blijft, is Sepp Kuss. Bram Tankink reed zelf nog een jaartje met de Amerikaan in de ploeg en had een leuke anekdote over hem in petto.

"Toen hij bij ons in de ploeg was, reed hij nog maar 2 jaar op de weg. Niemand kende hem. We waren in de Algarve en zouden gaan sprinten met Dylan Groenewegen. En ja, we kenden Kuss niet, een klein ventje en hij praatte Engels", lacht Tankink.

"Hij moest op kop rijden. Hij rijdt, met drie man, en er was zes man weg. Hij bleef maar rijden en rijden en vroeg nooit om over te nemen. Op een gegeven moment haalden we de koplopers in, maar moesten we nog een klim over in de finale. Ik vroeg of ik moest overnemen, maar dat moest helemaal niet."

"Hij rijdt die klim op en hij rijdt verdomme de hele groep uit elkaar. We moesten dan in het oortje roepen dat hij rustiger moest rijden, want we moesten nog sprinten met Groenewegen. Dat was niet normaal."

"Na de koers vroegen we hem eens wat hij miste aan Amerika. "McDonalds, want na de koers bestelde ik altijd een McGangBang", zei hij. "McGangBang", dachten we. Dat hebben we nog nooit op het menu gezien."

"Maar hij kocht na de koers dus alle hamburgers, nam hij er alle "buns" af, legde hij die allemaal op elkaar, stopte hij het bovenste broodje er weer op en had hij een mega hamburger. Dat at hij dan op als herstelmaaltijd. Als ik hem dan nu zie rijden, moet ik altijd denken aan de McGangBang."