Ineos geeft fletse Tour toch glans met koppelzege, Pogacar kan Roglic niet bedreigen

De 18e etappe van de Tour in een notendop:

Hirschi en Carapaz met duel om de bollentrui

Na het wegvallen van Egan Bernal moest Ineos in het slot van deze Tour uit een ander vaatje tappen en die aangepaste mentaliteit leek zelfs wat bevrijdend te werken.

Richard Carapaz is in deze laatste week blijkbaar in een ketel met toverdrank gevallen, want de Ecuadoraan stortte zich al voor de derde dag op een rij in het offensief.

Carapaz had vooral oog voor Marc Hirschi (Sunweb), die net als de Giro-winnaar met de bollen in zijn hoofd zat.

Het duo gebruikte de eerste col als zeef en duldde enkel nog Michal Kwiatkowski (Ineos) en Pello Bilbao (Bahrein-McLaren) in hun verhaal.