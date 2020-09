Genk-bestuur dringt aan, maar Dewaest weigert terug te keren naar A-kern

Het boterde niet meer tussen Sébastien Dewaest, vorig jaar nog aanvoerder bij Genk, en coach Hannes Wolf. De 29-jarige verdediger werd vorige week voor 10 dagen naar de A-kern gestuurd.

Na het ontslag van Wolf staat de deur in de Luminus Arena weer open voor Dewaest, maar hij weigert terug te keren naar de A-kern. Zelfs technisch directeur Dimitri De Condé deed verwoede pogingen om hem te overtuigen, zonder succes.

"We wilden hem er absoluut weer bij", zegt Domenico Oliveiri, de voorlopige vervanger van Wolf. "Dewaest heeft zijn waarde binnen de club. Hij straalt het Genkse DNA uit: vechtlust, hij durft zijn truitje nat te maken."

"Maar Dewaest is niet ingegaan op het aanbod. We hebben er alles aan gedaan, maar hij wil niet en daar moeten we ons bij neerleggen. We stoppen er geen energie meer in. Of hij een werkweigeraar is? Dat proces moet ik niet maken."

Oliveiri had Dewaest wel kunnen gebruiken in zijn achterhoede tegen KV Mechelen, want Carlos Cuesta is geschorst. Of de verdediger nog steeds op een transfer aast, is niet duidelijk.