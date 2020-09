Campenaerts over WK-tijdrit: "Gok dat je 4 keer je remmen moet aanraken"

"Het is een schitterend parcours", vertelt Campenaerts vanuit Italië. "32 kilometer, dat is eigenlijk kort voor een WK. Het is vlak. Alleen in de laatste kilometers zitten 3 korte hellingen van ongeveer 300 meter."

"En ook bijzonder, 60 tot 70 procent van het parcours is al nieuw geasfalteerd. Dat is een genot om op te rijden. Wat het absoluut niet is, is technisch. Ik gok dat je 4 keer je remmen moet aanraken tijdens de tijdrit."

Past dit parcours dan bij Campenaerts? "Zeker. De gemiddelde snelheid zal heel hoog liggen. Ik ben een kleine, dynamische renner dus het is altijd interessant om met een hoge snelheid te rijden."

"Ik ben in zeer goeie vorm. Ik kan nu ook dagelijks op het parcours trainen dus dat geeft ook veel rust."

Maar de topfavoriet is volgens Campenaerts een landgenoot. "Wout van Aert natuurlijk. We moeten wel zien of hij zijn topvorm zal kunnen doortrekken. Misschien is hij wel wat vermoeid, maar ook een Van Aert op 90 procent van zijn kunnen, zal zeker titelkandidaat zijn. Op 100 procent van zijn kunnen, zal er geen concurrentie zijn voor hem. Maar waarom geen twee Belgen op het podium?"

Naar wie moeten we in het buitenland kijken? "Filippo Ganna heeft wel iets heel speciaal laten zien in de Tirreno. Het WK is ook in zijn thuisland dus dat is een extra motivatie voor hem. Daarnaast kijk ik ook naar Rohan Dennis en Stefan Küng."