Neymar slaat mea culpa en roept op tot kalmte: "Maar racisme moet stoppen"

Neymar kreeg bij een relletje op het eind van de match rood, net als 4 andere spelers. Hij gaf Gonzalez een klap op het achterhoofd, omdat die hem racistisch had verweten. "Een racist, die me "een klootzak van een aap" noemde. De enige spijt die ik voel, is dat ik die idioot niet in zijn gezicht heb geslagen", klonken meteen na de match de boze woorden. Enkel in het Portugees getweet.

Gisteravond kwamen er sussende woorden, in het Portugees en Engels opgesteld in een lange Instagram-post. "Het stemt me triest te zien welke haatgevoelens je kan oproepen, wanneer de boel verhit."

Toch blijft hij ook vasthouden aan zijn racisme-aanklacht richting de Spanjaard van OM. "Had ik het moeten negeren? Ik weet het nog altijd niet... Vandaag met een kalm hoofd denk ik van wel, maar op dat moment vroegen mijn teammaats en ikzelf de hulp van de scheidsrechters, maar wij werden genegeerd. Dat is mijn punt."

Neymar betreurde wel zijn actie op het veld en zijn woorden nadien op sociale media: "Ik ging op in de match en was niet slim genoeg. Racisme bestaat, maar we moeten het stoppen. Het is genoeg geweest. Een racist negeren helpt niet, maar het is onze plicht om de antiracismebeweging was vrediger te maken, zodat de minder gepriviligeerden ook vanzelfsprekend hulp krijgen."

"Jij weet wat je zei... Ik weet wat ik deed. Meer liefde in de wereld", was Neymars laatste oproep.

PSG steunt zijn aanvaller en vraagt van de voetbalbond een onderzoek naar de racisme-aanklacht van Neymar. "Er is geen plaats voo racisme in het voetbal en in onze maatschappij." De disciplinaire commissie van de Franse Profliga buigt zich morgen over de 5 rode kaarten.