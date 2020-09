Keukeleire: "Alles op alles zetten om 3e plaats van Uran te verdedigen"

Wie voor de start van de Tour aan een Colombiaanse uitdager voor de Slovenen dacht, zal ongetwijfeld met Egan Bernal of Nairo Quintana in zijn hoofd gezeten hebben. Maar na 2 weken blijkt de onverslijtbare Rigoberto Uran de beste van het Colombiaanse lot.

"Als je ziet hoe de voorbije weken verlopen zijn, is die 3e plaats misschien het hoogst haalbare, al weet je het natuurlijk nooit", zegt zijn EF-ploegmaat Jens Keukeleire.

"Ik heb het gevoel dat hij steeds beter wordt. Ik zie nog geen tekenen van vermoeidheid. We zetten alles op alles om die 3e plaats te verdedigen. De tijdrit (zaterdag) zal superbelangrijk worden."

"Je merkt dat Rigoberto veel ervaring heeft in de grote rondes. Hij springt niet te geweldig om met zijn krachten in de eerste 2 weken, daarna ziet hij wat er over is."

Uran beantwoordt trouwens niet aan het cliché van de gesloten Colombiaanse renner. "Hij spreekt van alle Colombianen in onze ploeg het beste Engels. Hij is een echte performer, schuwt de spotlights niet. Dat merk je ook aan tafel."