Kämna krijgt eindelijk loon naar werken, wapenstilstand in peloton

Bekijk de ontknoping:

De 16e etappe van de Tour in een notendop:

Omvangrijke kopgroep

Carapaz dunt uit, Kämna maakt af

Carapaz had geen antwoord op zijn stroomstoot op 20 kilometer van de finish en in geen tijd was de Duitser ribbedebie, net als de ritzege.

Carapaz was de aas bij de Britten en met enkele bommetjes reed hij nagenoeg iedereen in de vernieling.

Pogacar met een (schijn)aanval

Kämna: "Grote opluchting voor het team en mij"

Hij heeft er in deze Tour hard voor moeten werken, maar vandaag was het dan eindelijk toch raak voor Lennard Kämna. De vreugde is dan ook groot. "Ik voel me geweldig. Het was een fantastische dag voor mij."

"Het was van bij de start een gevecht en ik wist dat ik alleen moest aankomen. Toen Carapaz vertraagde, voelde ik dat ik moest aanvallen. Daarna heb ik gewoon alles gegeven tot aan de finish."

"Dit is een grote opluchting voor het team en mij. Ik kan dit bijna niet geloven. Ik heb dit jaar een enorme stap vooruit gezet, ik ben zo gelukkig dat ik vandaag gewonnen heb."