Vandenbempt: "Aster Vranckx heeft alle andere voetballers een dienst bewezen"

"Ik kies dit moment vooral niet om er de spot mee te drijven", maakte Vandenbempt meteen duidelijk. "Dat is al genoeg gebeurd. Ik wil zeggen dat hij met deze misser al die voetballers uit onze competitie en ver daarbuiten een enorme dienst heeft bewezen. En een goed gevoel heeft gegeven."

"Als deze Aster Vranckx, die echt heel goed kan voetballen en zelfs in deze match beter was dan de meeste spelers in onze competitie, dit overkomt dan weten alle anderen met minder talent dat het niet zo erg is als het bij hen een keer gebeurt."

"En ook zeggen, het kan de aller-, aller-, allerbesten ook overkomen. Zoals Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, ... Dat is dan weer de troost voor deze jongeman uit Hoegaarden. Het leven gaat voort."