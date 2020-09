Bestuur AA Gent slaat mea culpa: "Keuze voor Bölöni was foute beslissing"

Ook manager Michel Louwagie ving enkele klappen op voor zijn voorzitter. "De voorzitter heeft de wind van voren gekregen en ik wil die nu wat wegnemen", aldus Louwagie.

"We werken al 21 jaar samen in goede en in kwade dagen. We hebben een parcours afgelegd dat gezien mag worden, dan kan een slechte beslissing eens gebeuren. Maar alleen op de voorzitter schieten in dit verhaal, is misplaatst."

"Het aanstellen van een trainer is niet hetzelfde als de keuze voor de CEO van een bedrijf. Een trainer ken je nog niet na een paar uur, maar pas na weken of maanden. De voorzitter is daarop gepakt en dat is verkeerd."