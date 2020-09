Fel gehavend IJsland: "Riskeren zware nederlaag als we slecht spelen"

"Het is wel speciaal om hier in België een interland af te werken. Tegen Vanaken, Mechele en Doku heb ik wel al gespeeld, maar de rest van de spelers ken ik niet persoonlijk. Het belangrijkste is echter niet de tegenstander, maar wel de manier waarop wij zullen spelen, ook al is het tegen de nummer 1 van de wereld."

Naast een waslijst aan afwezige spelers zijn door de coronacrisis ook de IJslandse journalisten in eigen land gebleven. Maar wie geen quarantaine hoeft te vrezen, is KV Oostende-verdediger Ari Skulason. "Voor mij is het niet te ver om naar huis te gaan", lacht hij.

Erik Hamren mist heel wat spelers tegen België. Verdediger Ingason is geschorst, Sigurdsson, Gudmundsson, Finnbogason en Gunnarsson zijn geblesseerd. Sigthorsson is nog een vraagteken.

"Iedereen verwacht een Belgische zege"

IJsland en België stonden al 11 keer tegenover elkaar, 11 keer wonnen de Rode Duivels. Met ook nog alle afwezigen bij de IJslanders vreest bondscoach Erik Hamren een afstraffing. "Als je slecht speelt, riskeer je hier zwaar te verliezen. Dat heb je tegen landen als België", zegt hij.

"Het is de nummer 1 tegen de nummer 39 van de wereld, dus iedereen verwacht een Belgische zege. Dat was in de vorige editie van de Nations League 2 jaar geleden ook zo. Toen vond ik ons niet eens zo slecht spelen, maar verloren we wel 2 keer."

"Het belangrijkste zal zijn dat we er als team staan, dat we de situaties één-tegen-één aankunnen. Offensief willen we zeker iets brengen, maar je moet realistisch zijn. Onze beste kans om te scoren is op de tegenaanval."

IJsland zit met zijn achterhoofd ook al een beetje bij de play-offs voor het EK van volgend jaar. "Die play-offs zijn het belangrijkste, laat ons daar vooral eerlijk in zijn. Maar de Nations League is een competitie. Het zijn geen vriendschappelijke wedstrijden en dan probeer je toch altijd te winnen."