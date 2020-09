Tom Dumoulin: "We hebben laten zien hoe sterk we zijn als ploeg"

Tom Dumoulin cijferde zich op de Col de la Marie Blanque weer weg voor Primoz Roglic. "Vandaag was ik iets beter dan gisteren. Ik kom nog steeds wat tekort. Dit is niet de vorm van een Tourwinnaar, zo eerlijk moet ik wel zijn."

"Ik ben wel blij dat ik ook mijn aandeel heb en dat we met de ploeg betere controle hadden dan gisteren", geeft Dumoulin toe. "UIteindelijk is het een heel mooie dag voor ons. We pakken de gele trui, helaas net geen etappewinst."

"Het was een ongelooflijk zware rit en dat hadden we niet verwacht. Het was koers vanaf de start en het is nooit meer gestopt. We hebben laten zien hoe sterk we zijn als ploeg."

Jumbo-Visma moet nu alles controleren, is het niet te vroeg om de gele trui al te hebben? "Wij denken dat het niet te snel is, anders hadden we vandaag zo niet gereden. We hebben de gele trui nu, zijn als ploeg supersterk en we hebben de koers tot nu onder controle."

Wie worden de concurrenten? "Pogacar is op dit moment echt heel sterk, ik ben onder de indruk van zijn aanvallen. Bernal lijkt er ook goed bij te zitten en dat had ik niet verwacht."