Slovenen verdelen de buit: Pogacar wint rit, Roglic pakt geel

Etappe 9 in een notendop

Bekijk de spannende ontknoping:

Geen seconde rust onderweg

Op de flanken van die nieuwe col lukte het Hirschi dan toch. Hij bouwde zijn voorsprong gestaag uit en stortte zich na het knikje over de Soudet als een dolleman in de afdaling. In de vallei had hij vier minuten voorsprong op een achtervolgende groep die snel zou worden opgeslokt door het peloton.

Ook de Belgen gooiden lustig bommetjes. De Gendt begreep snel dat het onbegonnen werk was, Benoot, Naesen en Van Avermaet waren iets koppiger in hun pogingen om te ontsnappen. Na een dolle 50 km was er bij het oprijden van de Hourcère nog steeds niemand die een echte kloof bij elkaar had weten te fietsen.

Van bij de start in Pau was het voortdurend oorlog. In de lange aanloop naar de Col de la Hourcère zag zowat de helft van het peloton een mogelijkheid om een vroege vlucht op te zetten. Hirschi, Alaphilippe, Trentin en Pedersen probeerden vergeefs weg te geraken.

Gaudu sukkelt de kant in bergop

Geen beloning voor Hirschi

Pogacar had na een splijtende aanval samen met Roglic, Bernal en Landa de andere kanshebbers op afstand gezet. In hun ijver om die uit te bouwen vraten ze ook de arme Hirschi op.

Toch hield hij nog wat tijd over op de top van de slotklim. Dankzij alweer een halsbrekende afdaling mocht hij zelfs dromen van een fameuze ritzege. De favorieten beslisten er anders over.

Opgepast! Pogacar komt in botsing met Roglic en blijft maar net recht

Pogacar: "Heel tevreden tot nu toe"

Tadej Pogacar was natuurlijk blij achteraf. "Het is ongelofelijk om te winnen na zo'n zware dag. Dit is dankzij het goede werk van mijn ploegmaats. Ik ben echt blij dat ik de zege gepakt heb."

"Ik wilde eigenlijk gewoon zoveel mogelijk tijd pakken voor het klassement, maar in de laatste 500 meter besefte ik dat ritwinst 10 seconden opleverde. Daar focuste ik me op. Ik weet niet precies wat er in de sprint gebeurd is", lachte de Sloveen.

Laruns is na de ritzege van Roglic in 2018 en nu Pogacar een beetje Sloveens grondgebied. "Ja, dat moet dan wel zo zijn ,zeker? Ik hoop dat we samen nog veel mooie dingen kunnen doen."

Pogacar maakte ook de voorlopige balans op. "Ik ben over het algemeen heel tevreden tot nu toe. In één rit maakte ik een foutje. Met de ploeg pakten we twee ritzeges, dus dat is goed."