Skujins verliest Letse kampioenentrui tijdens de Tour: "Er is iets vreemds aan de hand in Letland"

Toms Skujins was een van de smaakmakers in de rit van gisteren. De Letse kampioen van Trek-Segafredo moest enkel ritwinnaar Nans Peters voor zich dulden in aankomstplaats Loudenvielle.

Maar zoek vandaag niet naar de Letse kampioenentrui in de Tour. "Want er is iets vreemds aan de hand in Letland", zegt Michel Wuyts.

"Skujins rijdt vandaag niet meer in zijn kampioenentrui, maar in zijn gewone trui van Trek. Omdat vandaag het Letse kampioenschap betwist wordt."

"Dat is waarschijnlijk nog nooit gebeurd", pikt José De Cauwer in. "Dat iemand tijdens de Tour zijn kampioenentrui verliest."