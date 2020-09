Peters is sterkste vluchter, Pogacar legt kwetsbaarheid Roglic en Bernal bloot

Met de dolle waaierrit van gisteren nog in de benen was de bergrit naar Loudenvielle een kans bij uitstek voor een lange vlucht. Dertien renners zagen wel brood in deze etappe over de Col de Menté, de Port de Balès en de Peyresourde. Ben Hermans was de enige landgenoot in de ontsnapping, maar kon zich niet doorzetten.

Ilnoer Zakarin was op meer dan een kwartier van leider Yates de best geklasseerde vluchter, dus liet het peloton begaan. De maximale voorsprong van de kopgroep snuffelde aan het kwartier, meer dan genoeg om het tot de streep uit te zingen. De strijd op twee fronten barstte los op de Port de Balès, de eerste col buiten categorie van deze Tour.

Vooraan toonden Zakarin en Nans Peters zich de kwiekste klimmers. In het peloton ging het te snel voor Thibaut Pinot. De Franse chouchou kampte met rugklachten en zag zijn kansen op eindwinst in rook opgaan. Europees kampioen Nizzolo was eerder al in de ploegauto van NTT gestapt. Dan liep het vlotter bij Jumbo-Visma, waar Gesink en daarna Van Aert bergen werk verzetten voor Primoz Roglic.

Op de flanken van de Peyresourde gaf zelfs Dumoulin er een snok aan voor de Sloveen, maar dat bleek een misrekening.