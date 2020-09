Peter Vandenbempt na Denemarken-België: "Ik vond Denayer uitstekend"

"Een cijfer tussen 6 en 7"

Heeft België last gehad van de afwezigheid van enkele sterkhouders? Ja en neen.

In defensief opzicht niet. De Belgen hebben uitstekend verdedigd. De Denen hebben over de hele wedstrijd bekeken één keer vanaf afstand getrapt. Er was een hardnekkigheid en wedstrijdmanagement waaruit blijkt dat de Belgen gegroeid zijn. Het blok stond er, dat is zeker een plus.

Maar je kunt niet zeggen dat België geweldig gevoetbald heeft. Het zou zeer bizar zijn dat een voetballand als België zonder Kevin De Bruyne en Eden Hazard, die tot de beste voetballers ter wereld horen, dezelfde kwaliteit kan brengen, voetballend, creatief en aanvallend.

Alleen heeft België op dit moment een dermate niveau dat het zelfs zonder al die sterkhouders vrij makkelijk kan winnen bij Denemarken. Oké, dat is niet het grootste voetballand van de wereld, maar wel het nummer 16, dus niet het nummer 66. Denemarken had al 33 wedstrijden op een rij niet meer verloren, dus wat dat betreft, is het voor de Belgen wel een positief verhaal.

Een cijfer op de Belgische prestatie plakken? Ik zou zeggen iets tussen 6 en 7. We moeten een beetje streng zijn, want de lat ligt hoog. Over een jaar of 5, wanneer deze gouden generatie uit het zicht verdwenen is, zullen we een 0-2-overwinning in Denemarken niet meer zo vanzelfsprekend vinden.

Maar nu is de lat dermate hoog gelegd dat we dit de normaalste zaak van de wereld vinden. Dus we gaan nog met veel heimwee terugdenken aan de attitude die we nu ontwikkeld hebben.