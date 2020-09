Ook zonder Hazard, De Bruyne en Courtois boeken Rode Duivels 11e zege op een rij

Denemarken - België in een notendop:

Sterk spelende Denayer scoort eerste goal voor Duivels

De Rode Duivel die wel prima presteerde was Jason Denayer. Nog op een Champions League-wolk speelde hij vol zelfvertrouwen en gretig in de duels. Toevallig of niet maakte hij de 0-1 voor de rust. Bij een hoekschop dook Denayer naar de zone aan de eerste paal en duwde de bal met gevoel in de verste hoek.

Anderzijds was het aanvankelijk ook de verdienste van de Denen om hoog en in blok druk te zetten. Tielemans en Witsel verzopen net niet op het middenveld en kregen weinig steun van Thorgan Hazard en Castagne.

Romelu Lukaku startte na een afmattend seizoen met Inter wel in de basis, maar zelden kwam de bal in de zone waar hij gevaarlijk kan worden.

Na 0-2 mogen Doku en Trossard debuteren

Op een schot van Eriksen - dat Mignolet moest redden - na was daarmee alles gezegd over de eerste helft. En dat werd er niet beter op na de rust. De tank van Denemarken om druk te zetten was leeg en de Rode Duivels namen de controle.



Flitsend was het niet, maar op ervaring en klasse stelden de Rode Duivels de zege wel veilig. Door niets weg te geven achterin en ongeveer een kwartier voor het einde de beslissende 0-2 te maken.



Lukaku werd naar onze mening foutief gestopt in het strafschopgebied, maar het spel ging door en dat had Mertens gelukkig goed begrepen. Hij was als eerste bij de rebound en legde de bal knap weg tegen het net.



De zege was veilig en bondscoach Martinez plezierde Trossard en Doku met hun eerste minuten in het (gloednieuwe) shirt van de nationale ploeg.