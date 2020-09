Verliezers likken hun wonden: "Hadden niet verwacht dat er waaiers zouden komen"

De 7e etappe in de Tour heeft niet alleen een mooie winnaar opgeleverd, er waren ook heel wat verliezers. In het algemeen klassement verloren Pogacar, Mollema, Porte en Landa meer dan een minuut op de gele trui. Wat hadden ze daar te vertellen na de rit?

Tadej Pogacar (43e): "Ik maak me geen zorgen"

Ook de jonge Pogacar (UAE) verloor 1'21" op de gele trui. Een klap, maar hij probeert het te relativeren. "We verliezen net iets meer dan een minuut. Dat is niet goed, maar ik maak me geen zorgen. We zullen het een andere dag wel proberen." Hoe kan het dat hij zich heeft laten verrassen? "We wisten dat het einde van de etappe cruciaal zou zijn, dus we probeerden naar voren op te schuiven. Maar net voor ons viel er een renner en zo zaten we achteraan toen de waaiers gevormd werden. De ploeg is wel nog hard blijven werken om het verschil klein te houden, maar het tempo lag erg hoog."

Mollema (59e): "We hadden niet verwacht dat dit zou gebeuren"

Bauke Mollema is een van de verliezers in het klassement. Hij heeft nu een achterstand van meer dan anderhalve minuut op de gele trui. "Ik zat te ver op het punt dat het brak vooraan", vertelde hij aan de NOS. "We hadden met de ploeg niet verwacht dat dat zou gebeuren, de anderen wisten dat kennelijk wel." "Jammer, want anders had ik wel meer naar voren gezeten. Nu brak het 2 plaatsen voor mij. In je eentje rijd je dat nooit dicht. Gelukkig voor mij en Richie (Porte) zaten Landa en Pogacar er ook nog bij en bleven we zo hard rijden tot de finish." "1'20" is te veel, maar het had nog meer kunnen zijn als je ziet dat we op 30 kilometer van het einde al moesten lossen."

Richie Porte (62e): "Niet leuk, maar dit is ook geen ramp"