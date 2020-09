Tom Dumoulin: "Niet normaal! Ik weet echt niet wat die jongen heeft!"

Tom Dumoulin is na de finish de beelden van de sprint nog eens bewonderend aan het bekijken. "Niet normaal! Ik weet echt niet wat die jongen heeft!", zegt hij aan de NOS.

"Hij zit gewoon de hele dag met Primoz (Roglic) rond te rijden. En er was écht veel wind. Op de eerste klim moesten Tony (Martin) en Amund (Grøndahl Jansen) eraf, maar we hadden nog Robert (Gesink) en de grote beer Wout om ons uit de wind te houden."

"Uiteindelijk pakt hij ook nog eens uit in de sprint. Ongelooflijk! Wat een rit, joh. Op een of andere manier klikt het allemaal in elkaar."

"We wisten waar het zou breken. Waaierrijden is leuk, maar alleen maar als je in de eerste groep zit. We waren ook meteen op de hoogte dat Pogacar op achterstand zat. Het kan niet beter. Geweldig!"