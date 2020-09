Van Aert pakt 2e ritzege na dolgedraaide waaierrit, Pogacar grootste verliezer

"Wie nu nog twijfelt: hij is de beste!" Wout van Aert heeft ook in Lavaur het zegegebaar mogen maken. Hij was de snelste van een door de wind en het beulwerk van Bora-Hansgrohe uitgedund peloton. Bij de favorieten verloren Tadej Pogacar, Mikel Landa en Richie Porte meer dan een minuut.