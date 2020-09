Sagan weer in het groen na mislukte sprint: "Mijn ketting viel eraf"

Bora-Hansgrohe was in rit 7 de ploeg van de dag. Ze reden het peloton aan flarden om Peter Sagan de groene trui te bezorgen. Dat lukte, maar de Slovaak kon het aan de finish zelf niet afmaken. Hij deed niet mee in de sprint en werd pas 13e.

"Ik ben heel trots op mijn ploeg", reageerde hij achteraf. "Ze hebben echt fantastisch werk geleverd en ze namen de rit in handen. Ze sleurden op kop vanaf de start tot het einde. Ik en Buchmann raakte op het einde ook mee in de eerste waaier."

"Alles liep goed voor de sprint, maar helaas, mijn ketting viel eraf. Zo kon ik niet sprinten. Ik heb veel punten laten liggen, maar wat kan ik er aan veranderen? Dat is wielrennen."