Kai Havertz verlaat nationale ploeg om transfer naar Chelsea af te ronden

Het geflirt van Chelsea met Kai Havertz was al een poosje aan de gang. De Londense club zou nu een akkoord hebben met Leverkusen over de transfer van de 21-jarige aanvallende middenvelder. Met de overgang zou zo'n 80 à 100 miljoen euro gemoeid zijn.

Om de transfer af te ronden heeft Havertz, die gisteren 90 minuten op de bank bleef tegen Spanje, toestemming gekregen om de Duitse nationale selectie te verlaten. "We hadden natuurlijk liever gehad dat hij volledig gefocust was op de nationale ploeg, maar we willen volwassen met deze situatie omgaan", zegt teammanager Oliver Bierhoff.

"Voor ons voetbal is het een mooie herkenning dat een jonge Duitse speler gevraagd wordt door een Europese topclub. Van die buitenlandse ervaring zal ook de nationale ploeg in de toekomst kunnen profiteren."

Chelsea gaat deze zomer flink tekeer op de transfermarkt. De club besteedde al ruim 140 miljoen aan Timo Werner, Ben Chilwell en Hakim Ziyech. Verdedigers Thiago Silva en Malang Sarr werden gratis opgehaald.