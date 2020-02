Hakim Ziyech zet puntjes op de i en tekent voor 5 jaar bij Chelsea

Ajax en Chelsea waren het al eens over een transfersom van maximaal 44 miljoen euro. En nu heeft ook Ziyech zelf zijn zegen gegeven. Hij verhuist op 1 juli naar Londen. "Ik ben blij en trots dat ik voor zo'n grote club als Chelsea heb getekend. Ik kijk uit naar volgend seizoen en hoop dat we samen mooie dingen bereiken."

"We zijn blij dat Ziyech ons vanaf komende zomer komt vergezellen", aldus directeur Marina Granovskaia van Chelsea. "We wilden hem er vorige maand al graag bij. Hij hoort al jaren bij de beste aanvallend ingestelde spelers van Europa. Dat hebben we dit seizoen weer van dichtbij gezien tijdens onze wedstrijden tegen Ajax in de Champions League."