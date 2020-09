Mollema: ""Rustig, rustig", zei Bernal 200 meter voor de finish"

In de finale van rit 6 voerde de ploeg van Egan Bernal het tempo op in het peloton, maar schade richtten de Ineos Grenadiers niet aan. Alle favorieten snelden samen over de streep in het Centraal Massief.

Of hadden de Grenadiers hun eigen kopman schade berokkend? Toen de favorieten er nog even een sprintje uitpersten, leek Bernal het moeilijk te hebben.

Bauke Mollema (6e) achteraf bij de Nederlandse openbare omroep NOS: "Op 200 meter van de streep hoorde ik hem tegen Kwiatkowski zeggen: "Rustig, rustig!""

"Misschien was hij niet super? Of hij wilde niet harder gaan", denkt de ervaren ronderenner.