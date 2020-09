Kazakse krachtmens Loetsenko wint eerste vluchtersrit, Van Avermaet is 3e

Loetsenko houdt stand in het slot en soleert naar winst in de 6e rit

De 6e etappe van de Tour in een notendop:

IJzersterke kopgroep, Van Avermaet virtueel in het geel

Voorin liep de samenwerking gesmeerd, in het peloton bevestigde Mitchelton-Scott ook al wat het had verkondigd.

De Ier kreeg 7 hardrijders met zich mee. De Belgische inbreng kwam van Greg Van Avermaet (CCC), die als best geplaatste in de stand in geen tijd virtueel in het geel reed.

Het kostte niet te veel denkwerk om te voorspellen wie in de vlucht van de dag zou zitten. Nicholas Roche (Sunweb) had zijn plannen open en bloot aangekondigd op Twitter en was dus weinig verrassend de aanstoker.

Ineos draait de vijs aan, maar zwijgt dan vreemd genoeg

In het klassement veranderde niets, al liep de sluwe Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) in de laatste hectometers nog een seconde in. Voor wat het waard is.

In de groep der favorieten bleven de kaarten op zak. Het strakke tempo van Ineos leidde alleen maar tot vraagtekens, want een offensief stond niet in het uiteindelijke scenario.

Aleksej Loetsenko (Astana) wachtte op de lastige Col de la Lusette het juiste moment af en beschikte in de afvallingsrace duidelijk over de sterkste benen.

Powless en Loetsenko versnellen, Van Avermaet haakt af

Loetsenko gaat er alleen vandoor

Ritwinnaar Loetsenko: "Beloning voor het harde werk"

"Deze zege is zeer belangrijk voor mij", reageerde de Kazach Aleksej Loetsenko in het Italiaans.

Na een etappezege in de Vuelta is er nu ook dagsucces in de Tour. "Ik heb hard gewerkt om deze ritwinst te kunnen behalen en mijn arbeid wordt beloond."

"Of dit het plan was? Ja, want vanochtend hadden we overlegd met de ploegleiding en manager Aleksandr Vinokoerov. In de vorige etappes had ik veel tijd verloren en dus kon ik meegaan in de vlucht."

"We kregen veel tijd en op de voorlaatste klim heb ik alles gegeven. Vino zei me dat ik het maximum moest geven op de lastige klimkilometers en dat is gelukt."