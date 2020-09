"Alle tegenstanders van Kim Clijsters kijken ernaar uit om haar te verslaan"

Kim Clijsters is er op de US Open niet in geslaagd om haar eerste wedstrijd te overleven. Dirk Gerlo volgde de wedstrijd en duidt enkele hoofdverantwoordelijken aan voor haar nederlaag. "Met haar buikspierblessure heeft ze kostbare weken verloren", klinkt het.

"Alles bij elkaar een logische nederlaag"

Tegen de Russische Jekaterina Alexandrova kon Clijsters nog wel een setje meesnoepen, maar onze landgenote verloor uiteindelijk wel in 3 sets: 6-3, 5-7 en 1-6. Een haperende opslag was de voornaamste kwelduivel. Dirk Gerlo analyseerde op Radio 1 de partij van Clijsters. "Ze heeft 1 uur en 3 kwartier op de baan gestaan en de eerste set was ze echt wel goed", vertelt Gerlo. "Ze stond behoorlijk lichtvoetig op de baan, ze raakte de bal goed en was dominant in de service en de rally. Dus een terechte 6-3 voor haar. Maar de tweede set werd spannender. Je zag dat de Russin steeds beter haar ritme vond in de wedstrijd en ze pakte de tweede set." "En dan was het heel moeilijk. We zagen een heel dominante Alexandrova, de nummer 29 op de wereldranglijst. Het is iemand die eind volgend jaar zeker in de top 20 staat. Met andere woorden: dan kan je wel tennissen. Ze nam de controle over, sloeg goed op en Clijsters vond het ritme en haar timing niet meer." "Ze kreeg Alexandrova niet meer uit balans en niet meer uit positie. Ook het voetenwerk was heel wat minder dan in de eerst set. Dat alles bij elkaar maakt het niet meer dan een logische nederlaag."

Alle tegenstanders die ze nu tegen zich krijgt, zijn jong, gretig en spelen het krachttennis van 2020. Daar moet zij nu bij aanpikken en dat kost meer moeite dan ze ooit had kunnen denken. Dirk Gerlo

"Aanpikken bij huidig niveau kost meer moeite dan ze dacht"

Gerlo ziet enkele factoren voor de nederlaag van Clijsters. "Eerst en vooral was de voorbereiding op deze US Open verre van ideaal met de buikspierblessure. Daar heeft ze kostbare weken verloren." "Ze had gehoopt om redelijk wat toernooien te spelen, en dat werden amper 3 wedstrijden, waar ze amper 5 uur competitief kon tennissen. Neem daar nog eens bij dat ze 8 jaar - sinds 2012 - geen competitieritme meer had, dan weet je dat je dit kan voorhebben." "En de tegenstand vandaag was echt wel goed, met al die jonge Russinnen. Alle tegenstanders die ze nu tegen zich krijgt, zijn jong, gretig en spelen het krachttennis van 2020. Daar moet zij nu bij aanpikken en dat kost meer moeite dan ze ooit had kunnen denken." Geluk had Clijsters ook niet bij de lotingen van haar wedstrijden die ze dit jaar wél speelde. "Ze moest spelen tegen Garbine Muguruza (tweevoudige grandslamwinnares) en tegen Johanna Konta (halve finaliste op Roland Garros/Wimbledon). Daar is ze dus niet gediend geweest met haar loting", is Gerlo van mening. (lees voort onder foto)

Clijsters had haar opslag niet volledig onder controle.

"Met enkel flitsen win je geen wedstrijden & toernooien"

Hoe moet het nu verder? Een vraag waar ook Clijsters zelf niet meteen een duidelijk antwoord op had. "Ik durf denken dat ze even wat quality time met het gezin wil." "Maar dit is toch wel een tik. Ze is altijd galant in de nederlaag. De manier waarop ze met pluimpjes gooide naar Alexandrova, zo kennen we haar. Ik heb enkele flitsen van Clijsters gezien in haar wedstrijd, maar met flitsen alleen win je geen wedstrijden en zeker geen toernooien." "Haar regelmaat zal beter moeten, de fysiek zal beter moeten, het lichaam zal moeten willen meewerken over een langere tijd. Ze zegt zelf dat ze haar beste wedstrijd tot nu toe speelde. Maar je ziet dat de weg nog redelijk lang is." "Al haar tegenstanders zijn heel gretig en kijken ernaar uit om Kim Clijsters te verslaan. Nu weet ze écht waaraan ze zal moeten werken de komende weken om competitief te zijn. Niet voor 1 set, 2 sets, maar over 3 sets. Niet over 1 wedstrijd, maar over een toernooi. En dat vergt heel veel werk en inzet. De vraag is of ze dat allemaal wil en kan opbrengen."

Ze zei net als Vincent Kompany: "Trust the process", maar hoe lang zal "the process" nog duren? Dirk Gerlo

"Haar omgeving moet haar erdoor helpen"

"Het is nu aan de mensen rondom haar, haar coach, om haar erdoor te helpen. Om Clijsters een verdere stap te laten zetten. Lukt dat niet? Dan moeten we misschien onze conclusies trekken en zeggen dat we het hebben geprobeerd, maar het niet is gelukt." "Ze zei net als Vincent Kompany: "Trust the process", maar hoe lang zal "the process" nog duren?" Misschien gaat het voort op Roland Garros? "Dat is nog een groot vraagteken. Wil ze ernaar teruggaan? Op gravel een punt maken is nog moeilijker dan op de US Open." "Na Roland Garros volgt er niet zo heel veel meer. Dan is het uitkijken naar wat er indoor gepland is en of dat effectief zal doorgaan. Misschien pikt ze er daar nog eentje uit", aldus Dirk Gerlo.