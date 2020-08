Renault trekt zijn klacht tegen Racing Point in: "Controverse achter ons laten"

Renault en Ferrari dienden een poos geleden een klacht in omdat onderdelen van de de Racing Point-bolides illegaal gekopieerd zouden zijn van Mercedes. Racing Point kreeg een geldboete van 400.000 dollar en moest als straf ook 15 punten inleveren in de WK-stand voor constructeurs.

Zowel Renault als Ferrari gingen in beroep tegen die uitspraak, maar de Franse renstal laat dat beroep nu varen. Volgens Renault heeft een "constructief overleg met de FIA genoeg garanties opgeleverd over welke onderdelen in 2021 gekopieerd mogen worden en welke niet".

"Dat was altijd ons doel en onze prioriteit", laat Renault weten. "Nu willen we deze controverse achter ons laten, zodat we ons kunnen focussen op het kampioenschap."