Blessure van Nafi Thiam is streep door de rekening van Memorial

Nafi Thiam was een van de blikvangers van de komende editie van de Memorial, die net als alle andere sportevenementen al te lijden had onder de coronacrisis.

Thiam zou het in het Koning Boudewijnstadion in een mini-meerkamp (100m horden, kogelstoten en hoogspringen) opnemen tegen haar grote rivale in de zevenkamp, de Britse wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson.

Ondanks het afhaken van Thiam kan de Memorial nog altijd uitpakken met een mooi programma. Het is onder meer uitkijken naar het Zweedse polsstokfenomeen Armand Duplantis en de werelduurrecordpogingen van Mo Farah bij de mannen en Sifan Hassan bij de vrouwen.

Misschien sneuvelt ook het wereldrecord op de 1.000 meter. De Keniaanse Faith Kipyegon, de regerende olympische kampioene op de 1500 meter, bleef enkele weken geleden in Monaco 17 honderdsten boven de recordtijd van de Russin Svetlana Masterkova (2'28"98) en doet op 4 september een nieuwe recordpoging.

Ook de 1.500 meter belooft een bijzonder boeiend kijkstuk te worden. De Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen nemen het daar immers tegen elkaar op.