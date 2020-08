Maguire schuldig bevonden aan mishandeling en poging tot omkoping

Maguire werkte zich vorige week donderdag in de nesten. De verdediger, die op vakantie was op het Griekse eiland Mykonos, raakte betrokken bij een vechtpartij en stelde zich agressief op tegenover de politie. Maguire werd daarbij gearresteerd.

Twee dagen later werd Maguire vrijgelaten, maar het Griekse gerecht liet niet zomaar begaan. Vandaag kwam de zaak voor de rechtbank en de eindbalans is niet min. Maguire is schuldig bevonden aan zware mishandeling, verzet tegen arrestatie en poging tot omkoping.

Wat de gevolgen zijn van de uitspraak is nog niet meteen duidelijk. Maguire werd ondanks de zaak tegen hem vandaag wel gewoon opgeroepen voor het Engelse nationale elftal. Ondertussen werd bekendgemaakt dat de Engelse voetbalbond samen met bondscoach Southgate en Maguire de situatie zal bespreken.