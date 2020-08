Barcelona stelt Ronald Koeman voor als trainer: "Welkom thuis!"

Na een seizoen met meer laagtes dan hoogtes grijpt Barcelona terug naar een clublegende om de boel weer recht te trekken. Ronald Koeman speelde tussen 1989 en 1995 meer dan 200 matchen voor de club, waarmee hij onder meer Europacup I won.

Het is dus effectief thuiskomen voor Koeman, die bij Barcelona eerder al assistent was onder Louis van Gaal en later ook de reserven trainde. Nadien volgde een bochtenparcours, waarin succesvolle periodes zich afwisselden met flops.

Maar zijn indrukwekkende prestaties bij Oranje de afgelopen jaren heeft Koeman het bestuur van Barcelona toch kunnen overtuigen. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen.

Bij Nederland moeten ze nu op zoek naar een nieuwe trainer. Dwight Lodweges neemt voorlopig de taken van Koeman over.