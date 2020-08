De Bruyne en Guardiola in koor: "Dit voelt als a same old story"

Kevin de Bruyne was in de dubbele confrontatie met Real Madrid telkens bij de uitblinkers van City en ook tegen Lyon zorgde hij voor de goal van de hoop bij 1-1. In het interview na de match tegen Lyon was De Bruyne gelaten. Alsof hij wou zeggen dat hij het niet alleen kan in moeilijke momenten.

"Ik voel me mentaal vermoeid. De eerste helft waren we niet goed, te traag en we vonden geen opties. De tweede helft speelden we wel echt goed, denk ik. We komen terug tot 1-1 en creëerden genoeg kansen om te scoren, maar we geven te makkelijke kansen weg."

"Dit voelt als een “same old story”, als ik eerlijk ben. We beginnen elk jaar aan het toernooi om het te winnen, maar we hebben het nog nooit gewonnen. Dit team is heel goed, maar we maken te veel fouten. Dat hebben we heel het jaar gedaan."

"We moeten allemaal naar onszelf kijken en nadenken wat we beter kunnen doen. Ik herhaal: dit is een geweldig team, het beste waar ik ooit in speelde, maar we maken te veel fouten."





"Wat er fout liep? Onze aanpak in de eerste helft liep moeizaam, het zat vast, maar dat kan gebeuren. In de tweede helft deden we het wel goed, maar kleine foutjes betalen we cash. Als Sterling de 2-2 maakt - ik verwijt hem niets, want hij speelde een geweldig seizoen -, maar dat is wel het verschil. 2-2 of 1-3. Zij scoren wel."

"We moeten beter doen, want op deze manier hebben we Premier League, FA Cup en de Champions League verloren. Dit team moet proberen overal de beste te zijn en dat waren we niet dit jaar. Iedereen moet eens nadenken."