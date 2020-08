De matchwinnaar die bijna de CL-lijst van PSG niet haalde

Choupo-Moting was gedegradeerd naar het einde van de aanvallende hiërarchie, achter de vele supersterren. Het logische gevolg was dat zijn aflopende contract niet verlengd werd. Het vertrek van collega Edinson Cavani zorgde er echter voor dat er voor Choupo-Moting opnieuw werk op de plank kwam. En dat pakte gisteren goed uit.

Dat het uitgerekend Choupo-Moting is die zijn club voor het eerst in 25 jaar naar de halve finale van de Champions League loodst is opmerkelijk te noemen. Sinds het begin van het jaar stond de aanvaller niet eens meer op de CL-lijst van coach Tuchel.

Het was een gok van coach Thomas Tuchel gisteren. In de 79e minuut werd een bleke Mauro Icardi vervangen door Eric Maxim Choupo-Moting. De Kameroener die bij PSG te boek staat als eeuwige invaller drukte meteen zijn stempel en scoorde in de 93e minuut het doelpunt van de bevrijding voor de Parijzenaars .

Choupo-Moting: "We konden niet verliezen"

"Het is een fantastische avond voor ons", reageerde de matchwinnaar na zijn succesvolle acte de présence. "Het was een moeilijke wedstrijd tegen een stugge tegenstander. Maar we toonde een schitterende mentaliteit en bleven erin geloven."



"Toen ik op het veld kwam zei ik tegen mezelf dat we niet konden verliezen. Ik geloofde in mezelf, zat goed in wedstrijd, en de rest is een kleine beetje geschiedenis voor Paris Saint-Germain. We pakten dit seizoen al 4 trofeeën, maar dit is de belangrijkste en die willen we ook."