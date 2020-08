PSG prikt het sprookje van Atalanta stuk met sensationele ommekeer

Atalanta Bergamo - PSG in een notendop:

Opvallend: PSG staat voor het eerst sinds het seizoen 1994-1995 nog eens bij de laatste 4 in de Champions League. De laatste Franse ploeg die daarin slaagde was AS Monaco in 2017. Mbappé en co gingen toen in de halve finales onderuit tegen Juventus.

Man van de match: Hij deed maar goed een kwartierje mee, maar Eric Maxim Choupo-Moting zal vanavond door alle PSG-fans de hemel in geprezen zijn. Zijn beslissende tik in de 93e minuut verloste PSG en opent misschien wel de weg naar de langverwachte glorie in de Champions League.

Sleutelmoment: Met het mes op de keel slaat PSG alsnog toe in een dolle slotfase. Een late goal van Marquinhos bezorgt PSG hoop én verlengingen, maar zover komt het niet. Amper 149 seconden later knalt Choupo-Moting de Franse kampioen na een knappe combinatie naar de halve finales.

Parel van Pasalic, onwaarschijnlijke missers van Neymar

Net wanneer PSG wat meer voet aan grond kreeg, sloeg Atalanta genadeloos toe. De bal kwam in de kluts bij Pasalic en met een heerlijke krul gaf die Navas het nakijken. Meteen daarna stond het bijna 1-1. Neymar was het voetballen dan toch niet verleerd, zijn verre knal ging wél rakelings naast.

Atalanta ontsnapte en ging gewoon door op zijn elan. Navas was nog maar eens de redder in nood voor PSG op een kopbal van Hateboer. Aan de overkant bleef Neymar vechten met zichzelf. Gelanceerd op links kon hij zijn vroege misser goedmaken, maar nu kwam er iets wat het midden hield tussen een dramatische voorzet en een mislukt schot.

Onder de indruk van het grote PSG? Daar was bij Atalanta in elk geval niks van te merken. De Italiaanse nummer 3 begon onbevreesd en vol aanvalslust aan de wedstrijd. Navas moest al na enkele minuten een vroege goal van Papu Gomez verijdelen.

PSG buigt het om in sensationeel slot

Atalanta bleef ook in de tweede helft vechten voor wat het waard was. Dat leverde gele kaarten op, maar belette ook dat PSG in zijn spel kwam. Het was zelfs Atalanta dat op het uur eindelijk nog eens voor doelgevaar in de wedstrijd zorgde. Een volley van Djimsiti ging nipt naast.

Tijd om Mbappé in te brengen, dacht PSG-trainer Thomas Tuchel. Het Franse toptalent zorgde meteen voor meer schwung bij de Parijzenaren, maar hij botste op Sportiello. Ook Neymar raakte niet voorbij de Atalanta-doelman. Aan de overkant moest collega Navas dan weer geblesseerd de strijd staken.

Een zoveelste mislukking in de Champions League zat eraan te komen voor PSG, 50e verjaardag of niet. Maar in een dolle slotfase stond de Franse kampioen plots op uit de doden. Na een mislukt schot van Neymar, tekenend voor zijn wedstrijd, kwam de bal voor de voeten van Marquinhos en die frommelde de 1-1 in de 90e minuut in doel.

Amper 3 minuten later was de ommekeer compleet. Dit keer wél een aanval om duimen en vingers bij af te likken. Met heerlijk ééntijdsvoetbal ging het van Neymar naar Mbappé en die schotelde Choupo-Moting de winning goal voor. IJskoude douche voor Atalanta, PSG in extase én in de halve finales.