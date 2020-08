Clement na 2 Brugse nederlagen tegen zijn spelers: "A shit feeling"

Club Brugge is niet bijster goed aan de nieuwe jaargang begonnen. In de bekerfinale moest de kampioen zijn meerdere erkennen in Antwerp en op de eerste speeldag van de competitie ging Club thuis de boot in tegen Charleroi.

Tijd om te bezinnen! Coach Philippe Clement spreekt in de kleedkamer zijn spelers toe. "We houden ons aan ons plan. Uiteindelijk zullen jullie daarvoor beloond worden, daar ben ik zeker van", zegt Clement.