Morgen duidelijkheid over WK wielrennen? "Het gaat zo goed als zeker niet door"

Er hangen al een tijdje donderwolken boven het WK wielrennen in Zwitserland, dat van 20 tot en met 27 september plaatsvindt in Aigle en Martigny.



Eind juni maakte de WK-organisatie zelf komaf met de onheilspellende berichten door in een persbericht bekend te maken dat het WK zeker zou doorgaan.

Maar ook in Zwitserland is het aantal coronagevallen de laatste weken weer gestegen, waardoor het WK volgens Zwitserse media op de helling komt te staan.



Morgen komt de Veiligheidsraad samen in Zwitserland en zullen nieuwe maatregelen aangekondigd worden. Ook over het WK wielrennen zal er dan wellicht uitsluitsel gegeven worden.

"Helaas zal het WK uitgesteld moeten worden. Het is nog niet officieel, maar de beslissing staat zo goed als vast", weet sportjournalist Baptiste Coppey.

Bondscoach Rik Verbrugghe heeft nog geen weet van een uitsteI. "Ik heb de geruchten ook opgevangen. Genève is momenteel een rode zone. Maar meer weten we niet. Wij gaan er nog altijd van uit dat het WK zal doorgaan", zei Verbrugghe gisteren.