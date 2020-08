Ploegleider Lodewyck: "Remco hoort ook bij topfavorieten voor Lombardije"

Een nieuwe demonstratie van Remco Evenepoel gisteren. Hadden ze daar zelfs bij zijn eigen ploeg op gerekend? "We hadden eigenlijk beslist om iemand anders vooruit te sturen waar Remco ging", vertelt Lodewyck een dag later. "Maar op dat moment kreeg ik te horen van de renners dat iedereen kapot zat."

"Het was de bedoeling om van ver te gaan want we wisten dat we het verschil niet zouden maken op laatste klim. Maar een solo van 50 kilometer, dat was niet gepland."

Wat zeg je dan als ploegleider? "Hij moest zijn eigen tempo rijden op de klim en aan de top zouden we de situatie dan wel beoordelen. In het peloton moest Ineos al het werk doen, maar ze hadden nog maar een mannetje. Dat was voor ons perfect. Remco viel niet stil en zo had hij al snel 45 à 50 seconden voorsprong. We mochten voorbij met de auto en als de concurrenten die auto zien passeren, zakt de moed hen ook wel een beetje in de schoenen."

Majka, Fuglsang en Yates probeerden de jonge Belg terug te halen, maar dat lukte niet. "Het is ongelooflijk. Ook voor ons was het spannend toen we die drie jongens samen vol zagen rijden. Maar ze kwamen in de eerste 5 kilometer geen seconde dichter en toen wist ik dat het goed zat. Hij moest gewoon zijn tempo blijven rijden en geen hongerklop krijgen. Dat is briljant gelukt."