Supporter Eric Goens: "Eigenlijk slabakt het bij Club Brugge al sinds Nieuwjaar"

"Het is een heel lange "corona-congé" geweest"

"Je zag aan de lichaamstaal van Clement toch wat frustratie. Dat is niet van zijn gewoonte, want hij kan een groep heel lang scherp houden. Het is een heel lange “corona-congé” geweest en dan is het blijkbaar ook voor Clement moeilijk om in de kopjes van de spelers te geraken, zeker niet terwijl in alle kranten staat dat Club Brugge toch met de vingers in de neus kampioen zal worden… Daar is volgens mij geen enkele trainer tegen opgewassen."

Clement deed zijn uiterste best, maar ook hij kon zijn jongens niet naar bekerwinst loodsen. Goens verwijt de Club-coach niet meteen iets. "Ontspanning na succes, je ziet het in alle sporten. Het is bijna een mentaal mechanisme waar je als trainer weinig vat op hebt."

"Zelfs al ben je op papier veel beter dan al de rest, toch moet het mes tussen de tanden blijven zitten. Je weet dat dat bij het concurrentie sowieso het geval is. Ze hebben niets te verliezen, want iedereen denkt openlijk dat Club Brugge opnieuw kampioen wordt."

"Als je een kampioenenploeg hebt en je voegt er geen vers bloed aan toe, dan leert de ervaring dat het altijd een beetje tot een soort relaxed gevoel leidt. Dan druk ik het nog vriendelijk uit. Ik denk dat het wel nuttig was geweest om een drietal verse krachten toe te voegen om zo een aantal spelers wakker te maken. Je merkt bij een paar sterkhouders dat de Vorm(er) er nog niet is."

Ontspanning na succes, je ziet het in alle sporten. Het is bijna een mentaal mechanisme waar je als trainer weinig vat op hebt.

"Vormer en Vanaken waren er niet zaterdag"

"Er zijn wel een aantal spelers vertrokken, dus volgens mij is er wel wat ruimte. Je hoeft niemand te kopen om 20 wedstrijden per jaar voor concurrentie te zorgen. Maar de spelers moeten het gevoel krijgen dat niets zeker is en dat een basisplaats niet gegarandeerd is. Dat is vooral belangrijk, vind ik."

"Zowel Vanaken als Vormer waren er niet en op de flanken zijn er een paar met "transferitis". De jonge spits Badji was in de tweede helft het enige lichtpuntje, maar voor de rest was het een “preseason game” om heel snel te vergeten."

Is er dan geen enkele speler die zaterdag wel goede punten scoorde op de Heizel? "Niet echt", is Goens streng. "Ik had niet het gevoel dat iemand op de top van zijn kunnen presteerde. Het hele Brugse systeem valt of staat met wat de flanken doen en de kracht van het middenveld."

De spelers moeten het gevoel krijgen dat niets zeker is en dat een basisplaats niet gegarandeerd is.

"Bekerfinale was geen "bad day at the office""

Zaterdag moet het hoe dan ook beter tegen Charleroi, voor de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie. Toch verwacht Goens er niet te veel van. "Het was in de bekerfinale geen “bad day at the office”. Het zou me heel erg verbazen mocht plots de ploeg van vorig seizoen opnieuw opstaan tegen Charleroi. Het was eigenlijk al een beetje aan het slabakken sinds Nieuwjaar. "

"De terugronde was niet overtuigend, maar AA Gent liet gelukkig ook een aantal steken vallen op het einde. Het is toch een beetje de trend van de terugronde die is voortgezet bij Club Brugge in plaats van het terug aanknopen met alles van voor de jaarwisseling. Ik hoop dat ik verkeerd ben, maar ik denk van niet."

Of het ook zo is, zal Goens jammer genoeg vanuit zijn zetel moeten ontdekken. "Ik wil naar dat stadion. Ik ga uiteraard voor de match an sich naar het stadion, maar zeker ook gewoon om in dat stadion te kunnen zitten."

"De nazomer is dan ook nog eens de leukste periode van het jaar om naar het voetbal te gaan kijken: in je t-shirt naar het voetbal kijken met een frietje en een pintje. Dat mis ik enorm. Ik weet dat er veel grotere problemen spelen, maar gewoon even naar het voetbal kunnen gaan met mijn zoon, dat ga ik toch missen de komende weken. Dat kan een match op TV, al dan niet versterkt met een audiotape, niet vervangen."