Speerwerper Cedric Sorgeloos: "Veel meer dan enkel een sterke arm"

Die zomer is natuurlijk al stevig onthoofd door de coronacrisis. Afgelopen weekend nam Sorgeloos weer deel aan een wedstrijd, al bleef hij met een beste worp van 74,86m wat onder de verwachtingen. Logisch, want het was zijn eerste competitie sinds lang.

"Speerwerpen heeft geen winterseizoen. Normaal gezien had ik een eerste wedstrijd in maart, maar dan kwam corona. En zo zat ik bijna een jaar zonder competitie."

"Na een zoveelste afgelasting vroeg ik me soms wel af: waarom doe ik het nog? Maar al bij al kon ik er goed mee omgaan. Ik ben ook nog jong, en kon de tijd goed gebruiken om extra te werken aan kracht en snelheid."



Ook snelheid dus, want speerwerpen is meer dan een sterke arm zegt Sorgeloos. "Die arm is misschien maar 20 procent. Het is echt een combinatie van techniek, kracht en snelheid; een complete sport dus."