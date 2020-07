Vlaamse Atletiekliga gooit beleid volledig om: focus op 5 disciplines, topsportscholen afgevoerd

De VAL kiest voortaan voor een speerpuntenbeleid met de focus op vijf disciplines: meerkamp, polsstokspringen, speerwerpen, halve fond en relays. Dat wil wel niet zeggen dat er niet meer geïnvesteerd wordt in de andere atletiekdisciplines.

Die vijf disciplines krijgen wel de prioriteit in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024. De vijf disciplines werden uitgekozen op basis van het aanwezige talent, maar ook op basis van een analyse waar de grootste kansen op succes liggen.

De vijf uitverkoren disciplines krijgen extra middelen, en dat geld moet ergens vandaan komen. De topsportscholen, een hele grote uitgavenpost van de VAL, gaan op de schop.

De huidige werkingen in Gent en Leuven worden afgebouwd over een periode van twee jaar, vanaf juli 2022 zijn de topsportscholen atletiek er niet meer.