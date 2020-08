Amerikaanse zakenman legt bijna 600 miljoen euro op tafel voor AS Roma

James Pallotta nam AS Roma in 2011 over samen met twee zakenpartners, in 2012 werd hij voorzitter van de club. De eerste jaren onder de Amerikaan waren veelbelovend. De club werd grondig geprofessionaliseerd en er werden ook plannen ontvouwd voor de bouw van een nieuw stadion.

Op sportief vlak kon Roma niet oogsten onder Pallotta, al eindigden de Romeinen wel 5x op rij in de top 3 van de Serie A. De uitschieter was misschien wel de stuntzege tegen Barcelona in de Champions League 2 jaar geleden, toen Roma strandde in de halve finales.

Daarna ging het sportief een pak minder, onder meer omdat de beste spelers zoals Mo Salah en Alisson elk jaar verkocht werden om de boekhouding op orde te brengen. Bovendien zat er hoe langer hoe meer ruis op de relatie tussen Pallotta en de fans, die de Amerikaan als schuldige zagen voor het afscheid van clubiconen Francesco Totti en Daniele De Rossi.

Pallotta onderhandelde al maanden over een overname met zijn landgenoot Dan Friedkin, gisteravond werden de handtekeningen geplaatst. Voor de coronacrisis weigerde Pallotta nog een bod van zo'n 700 miljoen euro, nu moet hij tevreden zijn met om en bij de 590 miljoen euro. De verwachting is dat Friedkin zich tegen eind september voorzitter van AS Roma mag noemen.