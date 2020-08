Club Brugge biedt supporters live-uitzendingen aan: "Thuis- én uitmatchen"

"Voetbal zonder publiek is als een café zonder bier", klinkt het bij Club Brugge, dat zijn fans verwent met live-uitzendingen van alle matchen van blauw-zwart op het platform van Eleven.

"Club integreert, als enige ploeg in de Jupiler Pro League, live voetbal via het Eleven platform in zijn abonnementen. Zo kunnen onze abonnees alle matchen van Club tot het einde van het jaar op de voet blijven volgen. Thuis- én uitmatchen", klinkt het op de clubwebsite.

Het nieuwe voetbalseizoen gaat komend weekend van start. Club Brugge ontvangt dan Charleroi.