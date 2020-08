Standard vindt eindelijk vers kapitaal: zakenman Fornieri investeert

Fornieri is eigenaar van het farmaceutische bedrijf Mithra - waarvan ook Marc Coucke aandeelhouder is - en hij is goed bevriend met Luciano D’Onofrio.

De Luikse zakenman François Fornieri neemt minstens de helft van de aandelen van Standard over en de club voert in één beweging ook een kapitaalsverhoging door.

Financiële zorgen zijn van de baan

Met de komst van Fornieri kunnen de fans van Standard opgelucht ademhalen. De voorbije maanden bleek de financiële situatie van de Luikse club precair.



In eerste instantie kreeg Standard zelfs geen licentie en moest Venanzi voor zijn ambitieuze immobiliënproject op Sclessin een beroep doen op de centen van Axel Witsel, Marouane Fellaini (?) en zelfs Michel Preud’homme.

Die laatste had ook al duidelijk gemaakt dat Standard in deze transferperiode bescheiden zou blijven. Verwacht werd dat enkele sterkhouders zouden moeten worden verkocht om de financiën in evenwicht te houden. Met de komst van Fornieri is de slagkracht van Standard alvast een stuk groter geworden.