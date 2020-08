Philippe Gilbert na "loodzware" Strade Bianche: "Fietscomputer gaf 40 graden aan"

Philippe Gilbert heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de nieuwe opener van het klassieke wielerseizoen. "Het was een loodzware koers", doet hij zijn verhaal bij onze reporter in Italië. "En ontzettend warm. Mijn fietscomputer gaf 40 graden Celsius aan."

"En dan kende ik nog eens veel materiaalpech. Dan kan je niet mee om de zege strijden", weet de 38-jarige kopman van Lotto-Soudal.

Gilbert finishte in Siena op 15 minuten van Wout van Aert en toch eindigde hij nog in de top 25, zo zwaar was het. "Ik kwam samen aan met Julian Alaphilippe. We hebben nog veel renners gezien die geparkeerd stonden."



Vooraf tipte Gilbert Mathieu van der Poel of Wout van Aert als winnaar. "Ik ben blij voor Wout", lachte de kenner.