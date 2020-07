VIDEO: Belgian Cat Julie Allemand blokt knap af in de States

Vorig weekend verloor Indiana Fever zijn openingsmatch tegen de Mystics van Emma Meesseman, nu was het wel raak.

Julie Allemand stond een halfuur op het parket tegen Phoenix Mercury. De Belgische pointguard uit Luik was goed voor 3 rebounds, 2 punten en 2 assists.

Haar teamgenotes Tiffany Mitchell (24 ptn) en Candice Dupree (23 ptn) vonden vlot de weg naar de korf maar moesten de titel van topschutter wel aan Bria Hartley (26 ptn) van Phoenix laten.

Vrijdag komt Indiana in actie tegen Dallas Wings. Alle wedstrijden vinden plaats in de WNBA-bubbel in Florida.