Van den Bergh: "Afgelopen maanden met wereldkampioen Wright getraind en geleefd"

"Wereldkampioen Peter Wright stelde voor dat ik bij hem zou logeren"

De World Matchplay darts is een toernooi waar de beste 32 darters van het seizoen deelnemen. Dimitri Van den Bergh nam er voor het eerst deel en schoot meteen de hoofdvogel af.

"Hoe dat is kunnen gebeuren? Ik ben een speler die alles ronde per ronde bekijkt, er nuchter bij blijft en professioneel omgaat met heel het gebeuren. Alles ging mijn kant uit. Ik heb een heel toernooi dominant en sterk gespeeld en uiteindelijk ook even mijn naam op de trofee gekregen", vertelt "Dancing Dimi" bij StuBru.

"De knalprestatie heb ik te danken aan de lockown", vertelde Van den Bergh na zijn overwinning bij Sporza. "Net voor alle grenzen sloten, zat ik al in Engeland omdat er enkele toernooien waren. Ik dacht "als alle grenzen sluiten, kan ik hier maar beter blijven". En toen kreeg ik de aanbieding om bij wereldkampioen Peter Wright te logeren."

"Dat is dan ook gebeurd en de afgelopen 3 maanden heb ik dan samen met de huidige wereldkampioen getraind, geleefd, zijn familie leren kennen en hij heeft zijn ervaringen met mij gedeeld. Hij heeft me altijd een beetje begeleid, ookal blijft hij een (gezonde) rivaal van mij."

"De laatste 3 rondes stuurde Wright (die ook meedeed aan het toernooi, red) me zelfs nog berichten om me succes te wensen. Hij hoopte dat ik zou winnen. Hij zei zelfs: "Als jij dit wint, zal ik aan mijn nieuw dansje beginnen werken voor mijn walk-on."" (lees verder onder tweet)