Sporten met een mondmasker: ongezond of niet? En waar moet je op letten?

Wat is de invloed van een mondmasker bij het sporten?

"Bij maximale inspanningen heeft de kleinste irritatie al een invloed. Denk maar aan een borstband. Ook een mondmasker vermindert je inspanningen. Je wordt gelimiteerd en moet vroeger stoppen. Dat zien we ook bij inspanningstesten. Ik schat dat het een invloed van 3 procent heeft op je prestaties."

"Alleen al voor het comfort sport je liever niet met een mondmasker. Je ademt uitgeademde lucht weer in, de weerstand verhoogt, de temperatuur in je aangezicht stijgt en de vochtigheid rond de mond verhoogt."

Inspanningsfysioloog Johan Roeykens helpt alvast één mythe uit de wereld. Sporten met een mondmasker is - voor "gezonde" personen - niet gevaarlijk. "Maar het beïnvloedt wel je prestaties negatief", zegt hij.

Waar moet je op letten bij inspanningen met een mondmasker?

Johan Roeykens wil Antwerpenaars zeker niet afschrikken om nog te sporten, integendeel. "Blijf vooral bewegen. Maar de vuistregel is: beweeg op uw eigen niveau", zegt hij.

"Bij het sporten met een mondmasker stijgt de weerstand vooral bij het inademen. Dan wordt het masker aangezogen tegen de mond. Bij een normaal gesprek adem je ongeveer 15 tot 20 liter lucht in per minuut, bij een inspanning zal dat al snel boven de 40 tot 60 liter gaan. Met een mondmasker moet je longspier harder werken en kan je in zuurstofnood komen."

"Iemand die niet getraind is, zal al sneller in de problemen komen. Bij een rustige inspanning zal je weinig last ondervinden, maar als je voorbij de praatdrempel gaat, zal het al moeilijker worden."