Formule 1 laat Hockenheimring dit jaar links liggen

De mogelijke deal is afgesprongen op het financiële. "We hebben geprobeerd een oplossing te bereiken, maar we hielden wel vast aan onze overtuiging dat we niet voor alle kosten zouden opdraaien. Uiteindelijk is het niet gelukt", zegt circuitmanager Jorn Teske.

Op de huidige WK-kalender staan er voorlopig 10 races, waarvan er al 3 zijn afgewerkt. Hockenheim was in beeld om in het najaar (vanaf oktober) een GP van Duitsland te organiseren.

Maar volgens Teske liep het spaak op de vraag van de F1 om bij minstens 1 GP in Europa dit jaar een beperkt aantal toeschouwers te kunnen ontvangen. "Met de huidige regels in Baden-Württemberg is dat niet mogelijk."

Misschien wordt er dit jaar toch nog geracet in Duitsland, want ook de Nürburgring is in beeld voor een F1-wedstrijd. Het is al van 2013 geleden dat de koningsklasse van de autosport er te zien was.

Het F1-bestuur hoopt dit jaar tussen 15 en 18 Grote Prijzen te organiseren. Op 30 augustus brullen de motoren in Spa-Francorchamps voor de GP van België.